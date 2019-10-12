رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية : الامريكان غاضبون من عبد المهدي لانه تعاقد مع الصين وشركة سيمنز الالمانية

كشف رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي، عن زعل من قبل الولايات المتحدة الامريكية على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال الهاشمي لـ"العهد نيوز" اليوم السبت، ان "الولايات المتحدة الامريكية تولد لديها شعور بالزعل من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بعد توجهه الى الصين للتعاقد معها اضافة الى تعاقده مع شركة سيمنز الالمانية".

واضاف الهاشمي، ان "المظاهرات العراقية التي خرجت في اغلب محافظات البلاد تحتوي على ايادي خفية تعمل على تحقيق مصالح خاصة لدول واجندات خارجية".