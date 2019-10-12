أمنية ديالى تكشف حصيلة قصف طائرات "إف- 16" العراقية لمضافات داعش الارهابي بمحيط بحيرة حمرين

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، اليوم السبت، عن حصيلة قصف نفذته طائرات "إف-16" عراقية، واستهدف مضافات لتنظيم داعش الارهابي في محيط بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في حديث صحفي ان "طائرت (إف-16) عراقية قصفت 3 مواقع لتنظيم داعش في محيط بحيرة حمرين (57كم شمال شرق بعقوبة)، ما أدى إلى مقتل 4 من ارهابيي التنظيم، وفق المعلومات الاولية".

وأضاف الحسيني، أن "إحدى المضافات التي تم قصفها كانت مقراً رئيسياً لخلايا داعش الارهابي ، وتضم أعتدة ومتفجرات"، مشيراَ إلى أن "القصف جرى بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".