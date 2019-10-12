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نائب عن الفتح: اللجنة المشكلة بشأن الاعتداءات على المتظاهرين ووسائل الإعلام ليست خدمية


أكد النائب عن تحالف الفتح ، ناصر لفتة، ‏اليوم السبت‏ 12‏ تشرين الأول‏، 2019، أن عمل اللجنة المشكلة من قبل مجلس الأمن الوطني لمتابعة الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون وعدد من وسائل الإعلام مؤخراً، يقتصر على التحقيق فقط.

وقال لفتة في حديث صحفي، إن "اللجنة المشكلة حديثاً بشأن الاعتداء على المتظاهرين والاعلاميين بطرق غير مشروعة، خلال التظاهرات الاخيرة، وهوية المعتدين، تحقيقية وليس خدمية حتى تحتاج إلى أطراف أخرى في اللجنة غير الوزراء".

واستبعد عضو تحالف الفتح "حصول تسويف في اللجنة"، معللا ذلك بـ"وجود وزير التخطيط نوري الدليمي فيها، المعروف بانجاز مهامه والقضايا المؤكلة إليها، إضافة إلى كون الظروف غير مؤاتية للمجاملات".

وكان مجلس الأمن الوطني، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد قرر يوم أمس الجمعة، تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة و"عضوية الجهات ذات العلاقة" للتحقيق بـ"حالات الاستشهاد والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين، خلال مدة (5) ايام اعتبارا من 12 تشرين الأول الجاري".

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نائب عن الفتح: اللجنة المشكلة بشأن الاعتداءات على المتظاهرين ووسائل الإعلام ليست خدمية
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