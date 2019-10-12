نائب: البرلمان سيصوت على استبدال ثلاثة وزراء بعد زيارة الأربعين

أكد النائب عن تحالف سائرون سلام هادي،، أن البرلمان أجل التصويت على تمرير المرشحين لتولي وزارات الصناعة والهجرة والاتصالات بدلاً عن وزرائها الحاليين، إلى ما بعد زيارة الأربعين، لكي يدقق سيرهم الذاتية في هذه الفترة.

وقال هادي في حديث صحفي، إن "مجلس النواب إجل التصويت على المرشحين لتولي الوزارات الثلاث، في جلسته السابقة، من أجل تدقيق سجلاتهم الذاتية، وإيجاد توافق بين جميع الكتل السياسية على تمريرهم".

وأضاف عضو مجلس النواب، ان "البرلمان حريص على دعم الحكومة في إجراءتها بشأن التعديل الوزاري و"الإصلاحي".

وصوت مجلس النواب يوم اول أمس الخميس على اختيار سهى حسين وزيراً للتربية، وجعفر صادق علاوي وزيراً للصحة خلفاً لعلاء العلوان الذين قبل البرلمان استقالته في الجلسة ذاتها، كما أجل التصويت على 3 مرشحين لتولي وزارت الهجرة والاتصالات والصناعة.