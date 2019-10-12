النائب عن الفتح حامد الموسوي : نحذر من تسلسل داعش عبر الحدود السورية بعد القصف التركي

حذر النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، من تسلل فلول الارهاب من سوريا الى العراق بعد القصف التركي في الشمال السوري.

وقال الموسوي اليوم السبت، ان "فلول الارهاب المتواجدة في سوريا ستضطر بعد القصف التركي في التوجه الى البلدان المجاورة ومنها العراق"، داعيا، القوات الامنية الى تكيثف جهودها لمنع اي تسلسل ارهابي".

واكد الموسوي ان "القوات الامنية والحشد الشعبي قادرة على صد اي هجمة او تسلل ارهابي يحدث في الحدود العراقية السورية".

وحذر "من التدخلات الاميريكة المتكررة في الشأن العراقي، لاسيما في الوضع الراهن"، مبينا ان، من مصلحة اميركا زعزة الوضع في العراق خصوصا مع الجانب السوري حتى يطيل بقائها في العراق بحجة عدم الاستقرار الامني".