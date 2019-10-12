الحشد الشعبي يعلن تفاصيل خطة تأمين الأربعينية ويـؤكد: ستستمر 16 يوما

اعلن معاون قائد عمليات سامراء للحشد الشعبي محمود الموسوي، اليوم السبت، عن تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بحماية وتأمين زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، مبينا أن الخطة ستستمر 16 يوما.

وقال الموسوي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"،"و إن "خطة حماية زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) ستكون على عدة مراحل"، مبينا أن "المرحلة الأولى ستتضمن استيعاب اعداد الزوار وفق خطتين (أ) و(ب)".

وأضاف، أن المرحلة الثانية تتضمن "انتشار قوات اضافية لقيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي بتعداد الف مقاتل سينتشرون من (مفرك بلد) باتجاه سدة سامراء ومن السدة الى فلكة الملوية ومن ثم الى جسر القلعة"، مبينا أن "هذه الطرق التي سيسلكها الزوار سيقوم الحشد الشعبي بتأمينها على مدار 24 ساعة".

واوضح الموسوي،أن "الخطة بدأت يوم 10 تشرين الأول الحالي وستنتهي يوم 26 من الشهر الجاري"، مشيرا إلى أن "انتشار القطعات سيكون على ثلاثة الوية وهي اللواء 315 الذي سينتشر في الاسحاقي واللواء 314 في جزيرة غرب سامراء واللواء 313 الذي سينتشر في مدينة سامراء وخارجها على شكل اطواق لحماية مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام)".