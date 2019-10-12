"اف 16" العراقية تدمر ثلاثة مواقع لـ"داعش" الارهابي في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، أن طائرات "اف 16" العراقية دمرت ثلاثة مواقع لـ"داعش" الارهابي وقتلت من فيها شمال غربي بحيرة حمرين.

وقالت الخلية، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت طائرات F_16 العراقية ضربات جوية، استهدفت خلالها ثلاث أهداف معادية لعناصر داعش الارهابي عبارة عن مخزون رئيسي للأسلحة والأعتدة وأوكار، شمال غربي بحيرة حمرين في محافظة ديالى".

وأضافت الخلية في بيان أن "الضربات أسفرت عن تدمير هذه الأهداف وقتل من فيها من عناصر إرهابية" .