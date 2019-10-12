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عمليات سامراء تعلن اعتقال 148 مطلوبا للقضاء بينهم 37 بتهمة "الارهاب"


أعلنت قيادة عمليات سامراء، السبت، عن اعتقال 148 مطلوبا للقضاء بينهم 37 بتهمة "الارهاب"، فضلا عن حجز عشرات العجلات والدراجات النارية التي لا تحمل ارقام ومستمسكات رسمية، فيما نوهت الى أن الخطة الامنية الخاصة بحماية زائري زيارة الاربعين تسير بشكل جيد، وجميع الطرق مفتوحة امام المواطنين.

وقالت القيادة في بيان إنه تم البدء "بتنفيذ الخطة الامنية الخاصة بزائري الامام الحسين (عليه السلام) بمناسبة الاربعينية التي بلغ عدد الزوار فيها للفترة من 9 تشرين الاول ولغاية 12 تشرين الاول 2019، 540 الف زائر عراقي وعربي واجنبي، وبمشاركة 17500 من قواتنا الامنية التابعة الى وزارتي الدفاع والداخلية، و7000 مقاتل من فصائل الحشد الشعبي ضمن قاطع عمليات سامراء".

وأضافت القيادة، أن "طيران الجيش نفذ ضمن الخطة الخاصة بتأمين الزيارة 11 طلعة جوية منها 8 ليلية، لضرب اهداف محددة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، كما نفذت القوة الجوية طلعتين لضرب اهداف ارهابية منتخبة"، مشيرة الى "القاء القبض على 37 مطلوبا وفق المادة 4/ ارهاب وأكثر من 111 مطلوبا بمواد اخرى، وحجز عشرات العجلات والدراجات النارية التي لا تحمل ارقام ومستمسكات رسمية، كما تم تنفيذ عشرات الكمائن والسيطرات".

 

وأكدت قيادة عمليات سامراء أن "الخطة تسير بشكل جيد دون وقوع اية خروقات امنية، وأن جميع الطرق مفتوحة امام المواطنين ولا يوجد حظراً للتجوال".

 

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