مرور النجف: البدء بتنفيذ خطة زيارة أربعينية الامام الحسين (ع)

اعلنت مديرية مرور النجف، الجمعة، عن البدء بتنفيذ خطة زيارة أربعينية الامام الحسين (ع).

وقال المدير العميد علي كوكس الحسناوي في بيان "باشرنا بإعداد خطة مرورية بالتنسيق مع مديرية الشرطة والدوائر الخدمية وهيئة المواكب الحسينية تضمنت الإجراءات الاحترازية كافة لاستقبال الزائرين الوافدين الى النجف باتجاه كربلاء لأداء مراسم زيارة أربعينية الامام الحسين (ع)".

وأكد الحسناوي "استنفار المديرية لطاقاتها البشرية والآلية كافة لفك الإختناقات المرورية التي تشهدها المحافظة بسبب الزخم العالي لحركة سير المركبات ومتطلبات تأمين مسيرة الزائرين المشاة وتسهيل عبورهم بين جوانب الطرق"، مشيرا الى انه "سيتم فسح المجال لجموع الزائرين في جميع الطرق المؤدية باتجاه كربلاء لمنع إختلاط حركتهم بحركة المركبات حفاظاً على أمن الزيارة".

يذكر أن زيارة الأربعين تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشيا على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم، وقد استهدفت الجماعات المسلحة في الأعوام السابقة الزوار في الطرق المؤدية إلى كربلاء بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة.