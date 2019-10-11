الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
عمليات سامراء تعلن قطع طريق سامراء بغداد ابتداء من الغد
وكالة انباء براثا
126
2019-10-11
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كتائب حزب الله: فلاح الجزائري المقال وأنصاره اقتحموا بشكل غير قانوني مبنى محافظة بغداد
مرور النجف: البدء بتنفيذ خطة زيارة أربعينية الامام الحسين (ع)
عمليات سامراء تعلن قطع طريق سامراء بغداد ابتداء من الغد
وزير الاعمار والاسكان للكتل السياسية : سلمتم الحكومة بلدوزراً عاطلاً وتطالبونها بان تعمر الوطن به شرط عدم اصلاحه
العمليات المشتركة تعلق على خطبة المرجعية الدينية :ملزمون بكشف الحقائق وباشرنا بهذا الإجراء الذي نعتبره مهم جداً
المالية النيابية تتفق مع التقاعد الوطنية على زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وصرف مكافأة نهاية الخدمة
علاوي يحذر من مضاعفات وانعكاسات كبيرة على العراق نتيجة التوغل التركي في سوريا
قائد الشرطة الاتحادية: جئنا إلى مدينة الصدر لحماية المتظاهرين ولن نسمح بإطلاق النار
الاتصالات تعلن استحصال الموافقات الرسمية لاعادة خدمة الانترنت على مدار الساعة
وزير النقل يعلن اطلاق عرض مخفض على رحلات الناقل الوطني من بغداد والنجف
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
نص قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين
554
الشرطة الاتحادية تعتقل اثنين من المندسين بين المتظاهرين
518
مجلس النواب يصوت على اختيار سهى حسين وزيرة للتربية
447
أسماء المرشحين الخمسة الذين سيتم تعيينهم كوزراء وسيصوت عليهم البرلمان اليوم
443
مجلس النواب يتسلم أسماء 5 مرشحين لوزراء جدد بينهم للتربية والصحة
281
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3125
يورو
1315.79
الجنيه المصري
73.1
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
1666.67
دينار كويتي
3846.15
ليرة لبنانية
0.79
ريال عماني
3125
ريال قطري
326.8
ريال سعودي
317.46
ليرة سورية
2.31
دولار امريكي
1190.48
ريال يمني
4.75
التعليقات
مصطفى
: ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع
:
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد
: عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع
:
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم
: سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع
:
طريق الحرير
رسل باقر
: امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع
:
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel
: شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع
:
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد
: موفق ان شاء الله ...
الموضوع
:
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi
: ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع
:
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي
: سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع
:
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف
: السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع
:
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد
: شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع
:
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك