وزير الاعمار والاسكان للكتل السياسية : سلمتم الحكومة بلدوزراً عاطلاً وتطالبونها بان تعمر الوطن به شرط عدم اصلاحه

قال وزير بحكومة عادل عبد المهدي، ان الكتل السياسية سلمتنا بلدوزراً [جرافة] عاطلاً".

وذكر وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني في تغريدة له على تويتر: "الكتل السياسية تُسلم الحكمة بلدوزراً عاطلاً وتطالبها بان تعمر الوطن به شرط عدم اصلاحه".

وأضاف "عندما يشكو الشعب من ضعف الاداء تقول تلك الكتل بان سائق البلدوزر لا يُحرك.. ساكن!!!".

ودعا ريكاني الكتل الى "إصلاح البلدوزر او أتركوا الحكومة تصلحه والا فان تغيير السواق لا يجدي نفعاً".