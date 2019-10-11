المالية النيابية تتفق مع التقاعد الوطنية على زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وصرف مكافأة نهاية الخدمة

اتفقت اللجنة المالية مع هيئة التقاعد الوطنية، الخميس، على زيادة الحد الادنى للراتب التقاعدي، وصرف مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين، بالاضافة إلى تعديل قانون التقاعد.

جاء ذلك خلال استضافت اللجنة في مقرها رئيس هيئة التقاعد الوطنية لبحث مطالب شريحة المتقاعدين، حيث أكد رئيس اللجنة هيثم الجبوري، في بيان نقله موقع مجلس النواب على "فيسبوك"، اليوم، على "ضرورة الاهتمام بشريحة المتقاعدين الكبيرة والمهمة، والعمل على زيادة رواتبهم وتعديل قانون التقاعد بما يلبي طموحاتهم".

وأضاف البيان، ان "الطرفين اتفقا على زيادة الحد الادنى للراتب التقاعدي، عن طريق صرف مخصصات غلاء معيشة ترتفع نسبتها كلما كان الراتب قليلا، فضلا عن صرف مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين بعد اتمام الاجراءات الخاصة مع وزارة المالية لغرض اجراء مناقلة بقيمة 400 مليار دينار مضاف اليها 70 مليار دينار موجودة في صندوق هيئة التقاعد".

وتابع، ان "اللجنة المالية اكدت على ضرورة تعديل قانون التقاعد لتكون مدة الخدمة 25 سنة بدل 30 سنة، ليصرف على ضوئها للمتقاعد مكافأة نهاية الخدمة".