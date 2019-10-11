قائد الشرطة الاتحادية: جئنا إلى مدينة الصدر لحماية المتظاهرين ولن نسمح بإطلاق النار

أكد قائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، الجمعة، أن قواته جاءت إلى مدينة الصدر لحماية المتظاهرين، فيما شدد أنه لن يتم السماح بإطلاق النار.

وقال البطاط في بيان خلال تجواله في مدينة الصدر، :"لن نسمح بإطلاق النار، جئنا الى مدينة الصدر لننفذ تعليمات القيادة بحماية المتظاهر وحريته بالتظاهر السلمي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وفرض الأمن والأمان للمواطن".

وأضاف أن "غايتنا خدمة المواطن وحفظ الأمن وبمهنية عالية".

وكانت قيادة العمليات العمليات المشتركة قد اعلنت، الاثنين الماضي، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه بسحب قطعات الجيش من مدينة الصدر، واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية.