وزير النقل يعلن اطلاق عرض مخفض على رحلات الناقل الوطني من بغداد والنجف

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الجمعة، عن إطلاق الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تخفيضات كبيرة تصل الى 50% على اسعار رحلاتها من والى مومبي وكراتشي وباكو واحمد آباد والكويت للمسافر البالغ والطفل بالتزامن مع ذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

وقال لعيبي في بيان إن "العرض سيبدأ العمل به من تاريخ 12-10-2019 والذي يشمل تخفيض سعر تذكرة السفر ذهاباً من محطتي مطار بغداد الدولي والنجف الاشرف الى كل من: احمد آباد ومومبي بقيمة 125$ والى كراتشي 85$ والى الكويت 50$ واخيرا الى باكو 70$ ويكون هذا السعر باتجاه واحد".

وأضاف أنه "سيكون سعر العودة من تلك الوجهات الى محطتي بغداد والنجف الاشرف ذات السعر المؤشر ازاء كل وجهة".