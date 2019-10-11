الاتحاد الكردستاني: خطبة المرجعية ستكشف الخيط الأبيض من الأسود

اعتبرت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، الجمعة، خطبة المرجعية الدينية في النجف بأنها ستكشف "الخيط الأبيض من الأسود".

وقالت شيخ دلير في بيان إن"المرجعية الدينية حددت فترة زمنية أسبوعين لكشف حقيقة ما حدث خلال التظاهرات الشعبية الأخيرة وكشف المتورطين بتقل المدنيين أثناء المظاهرات".

وتساءلت : "هل سينكشف الخيط الأبيض من الأسود بعد خطبة المرجعية وتحديدها للمهلة الزمنية أم أن طريق التسويف السياسي هو الحل؟"، داعية إلى "إنهاء حالة التقييد على الحريات الشخصية المتظاهرين العزل الذين يطالبون بحق مشروع وهو الحياة السعيدة".