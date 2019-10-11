فرنسيون وبريطانيون وسويسريون يغادرون شمال سوريا إلى العراق

ذكرت وكالة "سانا" السورية أن هناك منظمات غير شرعية ترحل العاملين فيها من جنسيات فرنسية وبريطانية وسويسرية إلى العراق.

وسبق أن نشرت الوكالة نبأ قيام القوات الأمريكية بنقل عشرات الجنود الأمريكيين وعتاد حربي وعدد من معتقلي داعش الارهابي إلى شمال العراق.

وأفادت "سانا" أمس الخميس، بانسحاب قرابة 50 جنديا أمريكيا مع عشرات الآليات من محافظة الحسكة عبر معبر "سيمالكا" المائي غير الشرعي مع العراق.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مطلع الأسبوع عن سحب قواتها من سوريا، تزامنا مع استعدادات أنقرة لشن العملية العسكرية داخل الأراضي السورية.