وزارة النقل تعلن خطتها الخدمية خلال زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)

أعلنت وزارة النقل، الجمعة، عن خطتها الخدمية الخاصة بتفويج الزائرين من والى محافظة كربلاء خلال زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)، داعية الى تسهيل اجراءات فتح الشوارع امام المركبات لضمان اعادة الزائرين الى مناطقهم بعد انتهاء الزيارة.

وقالت الوزارة في بيان "انسجاما مع توجيهات رئيس الوزراء بتأمين نقل زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام وزير النقل يصل كربلاء المقدسة للاشراف على خطة الوزارة الخدمية في تفويج الوافدين الى المدينة المقدسة"، مشيرة الى أن "وزير النقل عبد الله لعيبي التقى، فور وصوله محافظ كربلاء نصيف الخطابي ورئيس مجلس المحافظة على المالكي للاشراف والاطلاع بصورة مباشرة على خطة وزارة النقل الخدمية في تفويج الوافدين الى كربلاء المقدسة".

وأوضح لعيبي، بحسب الببيان، إن "الوزارة استنفرت كافة جهودها لخدمة الزائرين الكرام لضمان انسيابية عملية النقل حيث اعدت خطة متكاملة لنقل الزائرين من القطوعات التي تم تحديدها بالتنسيق مع محافظة كربلاء والجهات الامنية المعنية بتامين الزيارة الاربيعينية"،

مؤكدا أن "وزارة النقل جهزت جهد الي يعد 800 حافلة طابقين وطابق واحد اضافة الى 21 قطار يعمل على اربع محاور خلال 24 ساعة، كذلك جهز النقل البري 350 شاحنة كجهد احتياطي كما جهز النقل الخاص الاف المركبات متنوعة السعة تخدم المواطن طوال ايام الزيارة، وسيرافق الجهد الالي مفارز فنية وادارية وتشغيلية من منتسبي الوزارة للاشراف على تامين خطة النقل".

ودعا لعيبي، الجهات المعنية الى "تسهيل اجراءات فتح الشوارع امام المركبات لضمان اعادة الزائرين الى مناطقهم بعد انتهاء الزيارة"، منوها الى أن "خطوات وزارة النقل باتت واضحة في عملية تفويج الزائرين خلال مواسم الزيارات المليونية التي تشهدها البلاد".

من جانبة، بين الخطابي أن "نجاح الزيارات المليونية هو نتيجة التعاون المثمر وحرص مؤسسات الدولة على توفير عملية نقل لملايين الوافدة الى كربلاء المقدسة بصورة تليق بالزائر الكريم من داخل وخارج البلاد لعكس صورة ايجابية عن الجانب الخدمي في العراق".