اخماد حريق داخل معسكر الابراهيمية شرقي كربلاء

أفاد مصدر امني، الجمعة، باخماد حريق نشب داخل مخزن للخشب والمفرشات داخل معسكر الابراهيميه التابع الى مركز تدريب الابراهيميه.

وقال المصدر إن "فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا نشب داخل مخزن للخشب والمفرشات في منطقة الابراهيميه داخل معسكر الابراهيميه التابع الى مركز تدريب الابراهيميه ، مشيد من ماده البلوك والسندويچ بنل".

واشار الى أنه "تمت احاطة النيران من جميع الاتجاهات والسيطرة على الحادث بوقت قياسي رغم بعد المسافة وزحام الطريق لتوافد الزائرين، فكانت بلا اضرار بشرية، اما المادية فهي جسيمة".