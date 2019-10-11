القبض على "إرهابيين اثنين" ضمن ولاية الجزيرة في الموصل

أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على اثنين من "الإرهابيين" المنضوين ضمن ما يسمى ولاية الجزيرة في الموصل.

وقالت في بيان إنه بعملية نوعية تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في فصيل استطلاع الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى من القاء القبض على اثنين من الارهابيين في منطقتي يارمجة وحي الانتصار ايسر الموصل.

واوضحت أن الارهبيين المعتقلين، هما من العاملين ضمن ما يسمى ( ولاية الجزيرة) ، واحدهما كان مسؤولا عن تهريب المشتقات النفطية من والى سوريا، ويعدان من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب .