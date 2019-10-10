مجلس الوزراء يقرر صرف 10 ملايين دينار لعوائل شهداء التظاهرات ويتكفل بعلاج الجرحى

قرر مجلس الوزراء، الخميس، صرف مبلغ 10 ملايين دينار لعوائل شهداء التظاهرات، فيما تكفل بعلاج الجرحى وأن تطلب علاجهم خارج العراق.

وقال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في حديث صحفي، إن "مجلس الوزراء قرر، منح عوائل شهداء التظاهرات من المدنيين والقوات الأمنية مبلغ 10 ملايين دينار لكل عائلة".

وأضاف مجيد، أن "الحكومة قررت التكفل بعلاج جرحى التظاهرات من المدنيين والقوات الامنية، مجاناً حتى وأن تطلب علاجهم خارج العراق".

وأشار إلى أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء دعت كافة أصحاب العقود والاجراء اليوميين مراجعة دوائرهم لتوطين رواتبهم في المصارف".