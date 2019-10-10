رئيس الوزراء يوجه بحضور المحافظين في اجتماع مجلس الوزراء شهرياً

وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، بعقد اجتماع مجلس الوزراء شهرياً وبشكل دوري بحضور المحافظين.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان أنه "وفقا للكتاب الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء فقد وجه رئيس المجلس خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 8/10/2019، بعقد اجتماع مجلس الوزراء بحضور المحافظين شهريا وبشكل دوري، لغرض اطلاع مجلس الوزراء على حاجات المحافظات، وإيصال متطلبات المتظاهرين وعرضها على المجلس وأخذ القرارات الملائمة بشأنها من أجل تلبيتها".