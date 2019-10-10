العثور على مضافة لداعش الارهابي تحت الارض في كركوك

أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأن قوة امنية عثرت على نفق ومضافة لتنظيم "داعش" الارهابي تحت الارض في محافظة كركوك.

وقال المصدر، إن قوة من اللواء 20 في الفرقة الخامسة شرطة اتحادية عثر ، اليوم، على نفق و مضافة للعدو تحت الارض في وادي ابو الخناجر _ كرحة كازان في محافظة كركوك.

واضاف المصدر، أن النفق يحتوي على مواد غذائية والبسة وافرشة منام متنوعة وامور اخرى مؤكدا أنه تم تدميره بالكامل من قبل الجهد الهندسي للواء المذكور .