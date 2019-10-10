رئيس الوزراء يعلن تكفل الحكومة بعلاج جرحى التظاهرات واطلاق سراح الموقوفين

أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، عن تكفل الحكومة بعلاج جرحى التظاهرات الاخيرة، وايضا اطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية تلك التظاهرات.

وقال عبد المهدي في كلمة متلفزة سنكرم عائلة كل شهيد وجريح وسنطلق سراح جميع الموقوفين، وبدأنا مبكرا وكثفنا كل الجهود لمعرفة ما يمكن للحكومة ان تحققه من مطالب المتظاهرين"، مستدركا "هذا الشعب المعطاء سطر الكثير من قصص البطولة والثبات خلال الايام الالقليلة الماضية".

واضاف عبد المهدي، "تتولى وزارة التعليم الزام الجامعات والكليات الاهلية باستيعاب اعداد مناسبة من حملة الشهادات العليا حسب الطاقة الاستيعابية"، مشيرا الى انه "لقد ان للجرح العراقي ان يندمل بالعمل الجاد والعطاء المخلص لخدمة الشعب".

وتابع عبد المهدي، "اجراء تحقيقات شفافة لمحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بالاوامر وقواعد الاشتباك"، مؤكدا "سنعلن عن اللجنة التي دعت اليها المرجعية الدينية خلال اسبوع".

واشار الى "البدء بالاجراءات الفورية لترتيب الحقوق المادية والمعنوية لعوائل الشهداء وفق القوانين النافذة"، مبينا "ترقية الجرحى من العسكريين وتكريم المدنيين ماديا ومعنويا والتكفل بالعلاج على نفقة الدولة".

وبين عبد المهدي، "سنصدر قائمة باسماء كبار الفاسدين خلال الساعات المقبلة"، لافتا الى انه "سنكرم عائلة كل شهيد وكل جريح باعلى تخصيص ضمن صلاحية رئيس مجلس الوزراء".