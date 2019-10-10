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النزاهة تكشف مغالاة بعقد شراء سيارات في شركة غاز الجنوب


كشفت مديرية تحقيق البصرة في الهيأة، الخميس، عن ضبطها أوليات عقد شراء عدد من السيارات المختلفة للإطفاء في شركة غاز الجنوب، مبينة وجود مغالاة في أسعارها التي وصلت إلى قرابة ثلاثة مليارات دينار.

المديرية أشارت، في حديثها عن تفاصيل العملية التي نفذتها ملاكاتها التي انتقلت لسم المشتريات في شركة غاز الجنوب، إلى "تمكنها من ضبط أصل الأوليات الخاصة بعقد شراء ثلاث سيارات مختلفة للإطفاء بسعر وصل إلى (2,710،540,000) مليار دينار"، موضحة أن "تحريات الفريق توصلت إلى أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز (1,180,000) مليون دولار، أي قرابة نصف المبلغ الذي تم شراؤها به".

 

وبينت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكرة قضائية، وعرضه على قاضي التحقيق المُختص بقضايا النزاهة في البصرة؛ لإصدار القرار المناسب".

 

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