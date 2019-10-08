البرلمان يصوت رسميا على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين

صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رسمياً على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

وقال مصدر برلماني، إن "مجلس النواب صوت في جلسته، اليوم، على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين".

وعقد البرلمان في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسة برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 212 نائباً، إضافة إلى وزير العمل باسم عبد الزمان، ووزير التجارة محمد العاني.

وكان مجلس النواب قد أنهى، في جلسة عقدها في 23 أيلول الماضي، مناقشة مقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين.