القاضي زيدان يبحث مع قضاة مختصين انجاز قضايا محاكم التحقيق المختصة بالنزاهة

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، ان رئيسه فائق زيدان بحث مع قضاة مختصين انجاز قضايا محاكم التحقيق المختصة بالنزاهة.

وقال المجلس في بيان ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اجتمع مع رئيس هيئة الإشراف القضائي والقضاة الأوائل المختصين بالنظر في قضايا هيئة النزاهة في جانبي الرصافة والكرخ".

واضاف ان "المجتمعين بحثوا سبل سرعة انجاز القضايا المعروضة على محاكم التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة وإعداد إحصاء بنوع هذه القضايا والمتهمين فيها والنتائج التي تم التوصل إليها ليتسنى عرضها على الرأي العام وبالمراحل المناسبة وحسب القانون".