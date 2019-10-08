وزير الداخلية يوجه بمحاسبة المخالفين لشروط السلامة والامان

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، ان وزيرها ياسين الياسري وجه الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة الى اتخاذ الاجراءات ضد المخالفين لشروط السلامة والامان.

وقالت الوزارة في بيان، ان "وزير الداخلية ياسين الياسري وجه مديرية الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة الى اتخاذ الاجراءات ضد المخالفين لشروط السلامة والامان".

واضاف ان "الياسري اكد على اهمية اتخاذ اجراءات السلامة والامان، بعدما تعرضت عدة ابنية الى حرائق اتدت الى سقوط قتلى وجرحى".