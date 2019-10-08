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البرلمان يقرر تحويل المحاضرين المجانيين في التربية والتعليم العالي الى عقود
وكالة انباء براثا
149
2019-10-08
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