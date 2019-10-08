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رئيس الوزراء يستمع لمقترحات ومطالب رؤساء العشائر ووجهاء المحافظات


استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء جمعا كبيرا من رؤساء العشائر العراقية والوجهاء من مختلف المحافظات.

وبحسب بيان صدر عن مكتبه إن اللقاء يأتي في إطار لقاءات مستمرة مع الشرائح الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمحللين السياسيين ، للتباحث حول الأوضاع في البلاد والمطالب المشروعة للمتظاهرين وسبل تقديم الحلول والقرارات اللازمة بشأنها .

وقال، عبد المهدي، في حديثه مع رؤساء ووجهاء العشائر: إن المرجعية الدينية والعشائر العراقية ركنان أساسيان في كل الأحداث التي مرت في تأريخ العراق ،

مؤكدا ان أبناء العشائر الذين يعيشون وسط المجتمع ولهم مكانتهم بين المواطنين يمكن ان يساعدوا في تقديم مقترحات وحلول تعبر عن مطالب عموم المواطنين والمتظاهرين بشكل خاص ، مشيرا الى عودة الأوضاع الى طبيعتها وقيام الحكومة بإصدار حزمة قرارات اولى إستجابة للمطالب المشروعة والإستمرار بتقديم قرارات أخرى في جلسات الحكومة .

وإستمع الى مقترحات ومطالب ووجهات نظر رؤساء العشائر والشخصيات التي حضرت اللقاء ، ومناقشة احتياجات المواطنين والمتظاهرين ، وابدى الحاضرون آراءهم بخصوص تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص العمل والإصلاحات المطلوبة .

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