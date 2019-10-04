مجلس مكافحة الفساد: تنحية ١٠٠٠ موظف بتهم تتعلق بقضايا اختلاس وهدر بالمال العام

أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ان مجلس مكافحة الفساد اطلع على تقرير هيئة النزاهة/ دائرة التحقيقات بخصوص موظفين صدرت بحقهم احكام قضائية متعلقة بهدر المال العام او تعمد الأضرار بالمال العام او الاختلاس.

وقال المكتب ان "المجلس وجه خلال جلسته التي عقدت برئاسة عادل عبد المهدي على تنحية ١٠٠٠ موظف بمختلف الدرجات الوظيفية عن مواقعهم التي يشغلونها وعدم تسليمهم أية مناصب قيادية عليا او وسطى لما لذلك من اضرار بالدولة ومؤسساتها".