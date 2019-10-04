افاد مصدر امني بان قوة من جهاز مكافحة الارهاب تصل الى الديوانية للحفاظ على الامن في المحافظة.

يأتي ذلك، بعدما قالت مصادر في الشرطة العراقية إن هناك عدة جرحى وقتلى خلال احتجاجات شهدتها مدن في جنوب العراق.

هذا وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، حظر تجوال كاملا على الأفراد والمركبات في العاصمة بغداد اعتبارا من الخامسة صباحا من يوم الخميس وحتى إشعار آخر.