قائد عمليات البصرة : الوضع مستتب في البصرة

أكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، انه أمر بنشر القوات الأمنية في مفاصل المحافظة كإجراء احترازي من

"المندسين".

وقال نزال، في تصريح لوسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، إنه تم رفع إطارات حرقت في أحدى شوارع حي الحسين بعد تفريق من قام بحرقها،

مبينا ان "الوضع الأمني كما يراه الجميع مستتب ومستقر لكن هناك أحداث هي عبارة عن فقاعات تظهر على شكل حرق إطارات في حي الحسين[الحيانية] وعلى الفور باشرت القوات الأمنية بإخماد النيران ورفع تلك الإطارات، وعودة الوضع كما هو عليه".

وأشار إلى أن "نشر القوات الأمنية يأتي لعدة أسباب منها ضرورة أن تكون قريبة من أي شخص مندس أو في نيته حرق دائرة حكومية أو محال المواطنين، وهو ما يستدعي الوجود الأمني"، حسب قوله.