تصديق اعترافات متهمين سرقوا أعمدة كهرباء وأنابيب مياه

صدقت محكمة تحقيق أبي الخصيب في البصرة، الأربعاء، أقوال متهمين اثنين "عن جريمة" سرقة أعداد كبيرة من أعمدة الكهرباء وأنابيب مياه تعود ملكيتها للدولة في منطقة حمدان.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "المتهمين اعترفوا أمام قاضي التحقيق بسرقة أنابيب مياه عدد (7) وسرقة أعمدة كهربائية عدد (6) مع عوازل وقفائص كهربائية بالاشتراك مع متهمين آخرين".

وأضاف المركز، أن "المحكمة صدقت أقوالهم وفقا لأحكام المادة 11/444 من قانون العقوبات العراقي وبصدد إحالتهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل".