نائب: وفد برلماني سيزور الرئيس صالح للإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، الأربعاء، عن نية مجلس النواب تشكيل وفد مشترك من لجنتي حقوق الإنسان والأمن والدفاع البرلمانيتين لزيارة رئيس الجمهورية برهم صالح بغية الإسراع بتنفيذ أحكام الاعدام بحق المجرمين الصادرة بحقهم أحكام قطعية منذ سنين ولم يتم تنفيذها.

وقال الزيادي في حديث صحفي إن "موضوع تنفيذ أحكام الإعدام بالمجرمين والإرهابيين المحكوم عليهم والقابعين في السجون منذ فترة طويلة هو موضوع سياسي أكثر من كونه قانونياً"، مبيناً أن "الموضوع بحاجة إلى رؤية سياسية واضحة من جميع الكتل السياسية بأن المجرم مجرم ولا يجب أن ندافع عنه".

وأضاف الزيادي، أن "هناك وفداً مشتركاً سيتم تشكيله من لجنتي حقوق الإنسان والأمن والدفاع لزيارة رئيس الجمهورية لغرض إيصال رسالة بدعمنا لإجراءات تطبيق العدالة والإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام "، معتبراً أنه "من غير المعقول أن يكون لدينا آلاف المعتقلين من المتهمين الصادر عليهم أحكام من سنين ولم تنفذ".