نائب: صفحات ممولة وشخصيات خارج العراق يدعون لتصادم المتظاهرين والقوات الأمنية

قال نعيم العبودي، النائب عن كتلة الصادقون النيابية، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، الأربعاء (2 تشرين الأول 2019)، إن صفحات ممولة، وأشخاص هم خارج العراق، يدعون لتصادم المتظاهرين مع القوات الأمنية.

وذكر العبودي عبر حسابه في تويتر، إن "الصفحات الممولة وبعض الشخصيات التي تدعو الى تصادم المتظاهرين مع القوات الامنية هم خارج العراق!!".

وأضاف، أن "التظاهر حق كفله لنا الدستور والقانون الشرعي والوضعي ولكن يجب على شبابنا ان يحذروا من أبواق الفتنة التي لا تريد الامن والاستقرار لبلدنا".