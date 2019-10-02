القبض على قائد المجموعة الارهابية التي اغتالت جامعي الكمأ في النخيب

تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، عن إلقاء القبض على قائد المجموعة الارهابية التي اغتالت جامعي الكمأ في صحراء النخيب.

وذكرت قناة "العراقية"، ان "مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت، اليوم، من إلقاء القبض على قائد المجموعة الارهابية التي قامت باغتيال جامعي الكمأ في منطقة النخيب".

وكان تنظيم "داعش" الارهابي قد اختطف عدداً من المواطنين في وقت سابق، عندما كانوا في طريقهم إلى جمع الكمأ في منطقة النخيب.