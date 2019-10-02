النزاهة تضبط حالات تلاعب بمديرية ماء النعمانية ومنفذ زرباطية الحدودي

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاربعاء، عن ضبط حالات تلاعب في تصاريح گمرگية في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، مبينة ضبط أعضاء لجنة الكشف في المنفذ؛ لقيامهم بالتلاعب.

الدائرة أشارت، في حديثها عن عملية الضبط، إلى أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط التابع للهيأة، الذي انتقل إلى المنفذ تمكن من ضبط ثلاثة تصاريح گمرگية، لوجود فرق في الرسم الگمرگي الخاص بها"،

موضحة أنه "تم ضبط خمسة متهمين، بينهم أعضاء لجنة الكشف والمدقق الذي قام بتدقيق تلك التصاريح، إضافة لمسؤول البحث والتحري الذي أجاز خروج العجلات المحملة بالبضائع التي تم التلاعب بتصاريحها".

وأضافت، في عملية منفصلة، إن "فريق العمل تمكن من ضبط أوليات ومعاملة الصرف الخاصة بتأجير آلية (حفارة) من قبل مديرية ماء المحافظة، لغرض مد شبكات الأنابيب في قضاء النعمانية، بعد أن توصلت تحريات الفريق الذي انتقل إلى موقع العمل إلى أن إنجازه تم بواسطة آليات مديرية الماء".

وبينت الدائرة أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نُفِّذَتا بمذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين على قضاة التحقيق"، مشيرة الى ان "قاضي محكمة التحقيق قرر توقيف المتهمين في القضية الأولى على ذمة التحقيق، فيما قرر قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في واسط، توقيف ثلاثة متهمين وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات".