الاعرجي: امريكا علمت بأستهداف اسرائيل للحشد ومواقف عبد المهدي جعلته غير مرغوبا به من قبل امريكا منذ اليوم الاول

بين نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، ان امريكا علمت بأن اسرائيل ستقصف مواقع الحشد، لافتاً الى ان العراق سيقف الى جانب الجمهورية الاسلامية اذا تواجهت مع اميركا خاصة ان هناك مواقف جيدة لطهران مع بغداد.

وقال الاعرجي في تصريح متلفز ان “اختيار عبد المهدي لرئاسة الوزراء كان جيدا، لكن الخلل اليوم ليس في عبد المهدي وانما الخلل في الكتل السياسية”.

واضاف ان “مواقف عبد المهدي جعلته غير مرغوبا به من قبل امريكا، حيث انها لم تدعم عبد المهدي منذ يومه الاول”.

وبين ان “امريكا علمت بأن اسرائيل ستقصف مواقع الحشد وسنقف مع ايران في حال تواجهت مع امريكا، خاصة ان ايران اقرب الينا من غيرها ومشتركاتنا كثيرة وموقفها كان مشرفا معنا”.

ولفت الى ان “ترامب فشل امام ايران ولايقدر على مواجهتها، والجمهورية الاسلامية ستدمر امريكا ان حدثت مواجهة مباشرة بينهما في المنطقة، خاصة ان ترامب فشل في كل مشاريعه في المنطقة”