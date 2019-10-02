الدفاع النيابية: نمتلك حق الرد العسكري ضد المواقع الأمريكية بعد تورط إسرائيل بقصف الحشد

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، أن الحكومة العراقية تمتلك حق الرد العسكري ضد المواقع الأمريكية المنتشرة في البلاد بعد تورط الكيان الصهيوني بقصف مواقع الحشد الشعبي، فيما بين أن القوات الأمريكية هي من سمحت بضرب الحشد وحددت مواقعه العسكرية.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي المحمداوي في تصريح صحفي، إن “لجنة مراقبة قرارات الحكومة لحفظ سيادة البلاد ستناقش الرد العسكري ضد الكيان الصهيوني ومن ساعده على ضرب مواقع الحشد الشعبي عبر تقريرها الذي ستقدمه لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة”، لافتا إلى إن “نتائج التحقيق منحت الحكومة الحق بالرد العسكري دون اعتراض اي جهة دولية”.

وأضاف أن “الحكومة لديها الحق بالرد العسكري على المواقع الأمريكية المنتشرة في البلاد كونها ساعدت طيران الكيان الصهيوني باختراق الأجواء العراقية وحددت مواقع الحشد له”، مبينا أن “الأسبوع المقبل سيحدد آلية الرد الحكومية تجاه الكيان الصهيوني ومساعديه”.

و أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، امس الثلاثاء، أن مجلس النواب سيخصص لجلسته للسبت المقبل لمناقشة الرد على الكيان الصهيوني المتورط بقصف مواقع الحشد الشعبي