الرئيس صالح يدعو المتظاهرين والقوات الأمنية إلى ضبط النفس و"احترام" القانون

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ليل اليوم الأربعاء، أن "التظاهر حق دستوري مكفولٌ للمواطنين"، فيما دعا المتظاهرين والقوات الأمنية إلى ضبط النفس و"احترام" القانون.

وكتب صالح في تغريدة على حسابه في تويتر: "التظاهر السلمي حق دستوري مكفولٌ للمواطنين، أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على الأمن العام"، مؤكدا على "ضبط النفس واحترام القانون".

وأضاف رئيس الجمهورية: "أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة"، مختتماً تغريدته بالقول: "الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".