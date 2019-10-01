مفتشية الصحة تعلن استرجاع قرابة 210 مليار دينار

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن استرجاع قرابة 210 مليار دينار، فضلاً عن إنجاز 471 لجنة تحقيقية تختص بقضايا وحالات الفساد الأداري والمالي وعن الظواهر السلبية تم تشخيصها في المؤسسات الصحية لوزارة الصحة والببئة.

وقال مدير قسم التحقيقات والشؤون القانونية في بيان إن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها خلال النصف الثاني لعام 2018 وخلال تسعة أشعر لعام 2019 بلغت 658 قضية واللجان التحقيقية المنجزة كانت بعدد 471 لجنة مصادق عليها وزارياً، وتضمنت قضاياها التحقيق في مواضيع مهمة كالاختلاس وسرقة المال العام واستغلال المناصب أضافة الى قضايا تتعلق بهدر المال العام وكذلك الخروقات الادارية والمالية والفنية والهندسية، كما انجز المكتب 78 لجنة تحري وتحقق خلال الفترة المذكورة".

وأضاف أن "مكتب المفتش العام انتج توصيات عقوبات انضباطية حسب تصنيف نتائج التحقيق كما تم احالة المقصرين الى المحاكم المختصة وهيأة النزاهة فضلا عن احالة المتسببين بهدر المال العام الى لجان التضمين المركزي لاعادة المبالغ الموصى باسترجاعها الى خزينة الدولة".