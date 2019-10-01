حقيقة ما حصل اليوم من تظاهرات في ساحة التحرير ببغداد

✍🏻مراقب

اولا :

المكان بغداد – ساحة التحرير وقد منعت التظاهرات في البصرة وفي اي محافظة .

ثانيا :

الزمان 1-10-2019 قيل هناك اسباب تتصل وتتعلق بتشكيل الحكومةوراء اختيار هذا التاريخ علما ان منشور ما صدر ولا نعلم بمدى صحته عن المكتب الاعلامي لحزب البعث حدد للمتظاهرين اليوم .

ثالثا : ابرز الشعارات:

1- اسقاط النظام

2- مكافحة الفساد

3- انهاء البطالة

4- انهاء المحاصصة

5- لامسير الى كربلاء قبل رفع الظلم والبلاء

رابعا : اهم التفاصيل

1- قبل شهر كانت مواقع التوصل الاجتماعي تدعو الى تظاهرات كبيرة بهدف اسقاط الحكومة والعملية السياسية تحت شعار ((اسقاط الفاسدين)) , وقد استغلت تلك التيارات ( المدنية والبعثية ورجال السفارات ) العديد من الاحداث الداخلية منها تفريق المتظاهرين من حملة الشهادات قبل يومين ومنها انهم استغلوا خطب المرجعية الاخيرة التي هاجمت الحكومة ووصفتها بالفساد كما ان ثمة شائعات انتشرت منهم وبقصد ان التيار الصدري وتيار الحكمة سيشاركون فيها لرفع معنويات المتظاهرين.

2- اصدر حزب البعث المكتب الاعلامي القومي بيان حدد فيه التظارات واهدافها وتاريخها ولا نعلم مدى صحة هذا البيان الذي انتشر .

3- قبل يوم من خروج تظاهرات المدنيين والبعثيين خرجت تظاهرات من شباب يرتدون الزي العسكري ربما ردا على التيار المدني وتحذيراله وهم يهزجون ((الساتر هو يسولف موش الكاعد بالخضراء)) ولا نعلم من يقصدون في الخضراء هل الحكومة ام السفارة الامريكية .

4- الموكد ان عدد الشباب الذين شاركوا في التظاهرات هم بالعشرات وقيل او تم تخمين العدد بانه لايتجاوز 450 الى 600 والله العالم بل الموكد انهم شباب مغرر بهم فان المراقبين اكدو اختفاء القيادات المعروفة في التيار المدني وهذا يعني انهم دفعوا بهم وتربصوا في الخلف ليروا ما تثمر عنه حركة هولاء وهذا موشر خوف وانهزام خصوصا ان تظاهرات التيار المدني تكررت دون نتيجة وهي حركات لازمتها الفوضى والتفرق والصدام وعدم المنجية وقلة العدد.

5- الاحترازات الامنية كانت عبارة عن غلق بعض الطرق منها جسر الجمهورية وجسور اخرى ذات صلة واطلاق خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع وقد حاولالبعض من المتظاهرين العبور الى جسر الجمهورية الى الخضراء الا ان القوات الامنية اشتبكت معهم ومنعتهم.

6- الصور التي رفعت هي صورة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي .

7- الجرحى قيل 100 وقيل اقل والموكد اقل من الطرفين الجهات الامنية والمتظاهرين فضلا عن جرح الفريق الركن جليل الربيعي قائد مكافحة الارهاب بحجر

خامسا : ابرز المصادر والمحللين اكدوا مايلي:

1- فشل التظاهرات وانها محدودة والعدد قليل وكشفتعن توجه خطير .

2- كان يمكن ان تكون التظاهرات في عموم العراق كما كان يروج الا ان الذي افشل حركتهم بيان صدر من التيار الصدري اكد عدم مشاركتهم فكانو في حرج شديد وبان ضعفهم وقيل ان التيار الصدري كان مستعد للخروج الا انه عدل عن رايه بعد ثمة اتصالات معه فاشترط ان يمنح عادل 6 اشهر مقابل الانجازات .

3- تاكد من خلال تظاهرات اليوم ان السفارة الامريكية واي جهة مغرضة لا تتمكن من ان تحشد جمهور نعتد به وان الساحة ما زالت بيد الشعب ومهما قصرت الحكومة وهي مدانة الا ان الحفاظ على العملية السياسية مسولية المرجعية والشعب والحكومة مع هذا تعتبر هذه الفقاعات اجراس مهمة لتحرك الاحزاب نحو العمل وانهاء الفساد والمحاصصات

وكان مصدر مطلع قد افاد في وقت سابق اليوم الثلاثاء ان المظاهرات التي ستنطلق اليوم في ساحة التحرير ورائها السفارة الامريكية بسبب زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للصين .

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان الامريكان وجدوا ان السيد عبد المهدي ادار ظهره عنهم واتجه الى الصين العدو الاقتصادي اللدود لامريكا وهذا الامر بحد ذاته اهانة لهم فلذلك ارادوا ان يردوا الاهانة من خلال قيام السفارة الامريكية في بغداد بتجييش الجيوش الالكترونية في الفيس بوك وتويتر وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي تدعو فيه الى التظاهر ضد حكومة عبد المهدي تحت ذرائع شتى كان اخرها نقل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من مكافحة الارهاب الى وزارة الدفاع وهي ذريعة واهية انتهزوها للتظاهر ضد هذا القرار الطبيعي .

واكد المصدر ان منصات التواصل الاجتماعي عجت منذ اليومين الماضيين بمنشورات واخبار واشاعات كاذبة ضد الحكومة العراقية منها ان الساعدي يجهز لانقلاب عسكري لاقالة الحكومة والسيطرة على مقاليد الحكم واخر يقول ان عبد المهدي وطاقم حكومته سيهربون الى خارج العراق فيما قال مدون اخر ان اجراءات امنية مشددة اتخذت في ساحة التحرير لمنع التظاهرة ولكن في الحقيقة الاجواء عادية هناك وغيرها من الاشاعات الكاذبة

يذكر ان مصدر امني قال ان التظاهرات التي ستنطلق اليوم الثلاثاء غير مرخصة والجهات المشرفة عليها غير معروفة بالمرة حتى ان التيار الصدري لن يشارك في هذه التظاهرات واصدر مقتدى الصدر بيانا قال فيه انه لن يشارك فيها ومنع اتباعه من المشاركة .