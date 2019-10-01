القبض على متهمين اثنين بتعاطي ومتاجرة المواد المخدرة في الناصرية

افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بالقاء القبض على متهمين اثنين بقضايا تعاطي ومتاجرة بالمواد المخدرة في المحافظة.

وقال المصدر، ، إن مفارز شعبة مكافحة المخدرات في الناصرية من القبض على المتهم ( ح , ع , ش ) البالغ من العمر 41 عام بعد مداهمة منزله بأمر قضائي استنادا لإحكام المادة ( 28 ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط ( 50 ) قرصأ مخدرأ و كيس يحتوي على مادة كرستال.

واشار الى أن شعبة مكافحة المخدرات في قضاء الرفاعي القت القبض على المتهم ( س , ك , ن ) البالغ من العمر 23 عام والمطلوب استنادا لإحكام المادة ( 32 تعاطي ) من قانون مكافحة المخدرات , موضحا أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وجرى توقيفهم اصوليا .