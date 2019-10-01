الأخبار

مجلس النجف يقرر تعطيل الدوام اربعة ايام بدءاً من 15 الشهر الحالي


اعلن مجلس محافظة النجف، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي اربعة ايام، عازيا ذلك الى اتاحة الفرصة لمواطني المحافظة للمشاركة في زيارة اربعينية الامام الحسين "ع".

وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان إن "مجلس محافظة النجف الاشرف صوت في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء 1/10/2019 برئاسة خضير نعمة الجبوري وبالاجماع على تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لمدة اربعة ايام اعتبارا من يوم الثلاثاء المصادف 15/10/2019 ولغاية 17/10/2019 فضلا عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المصادف يوم 20/10/2019" .

وبين المكتب ان "قرار المجلس هذا جاء من اجل اتاحة الفرصة لابناء المحافظة بالمشاركة والمساهمة في خدمة زائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام المليونية والذين سيقصدون المحافظة لاداء هذه الزيارة، مستثنيا القرار الدوائر الخدمية والامنية المكلفه بالواجب".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس الوزراء يوافق على تأليف الفريق الرئاسي لمتابعة المشاريع
خلية الإعلام الحكومي تصدر بياناً بشأن التظاهرات
القبض على متهمين اثنين بتعاطي ومتاجرة المواد المخدرة في الناصرية
مجلس النجف يقرر تعطيل الدوام اربعة ايام بدءاً من 15 الشهر الحالي
الرئيس صالح يؤكد ضرورة تأمين عودة جميع النازحين الى ديارهم
مجلس الوزراء يوصي البرلمان بالتريث بشأن اقرار مشروع قانون النفط والغاز
مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي تطهر منطقة في بيجي من المخلفات الحربية
إحباط مخطط لاستهداف زوار الأربعينية في العراق
تحقيق الزبير: تصديق اعترافات متهمين بحيازة آلاف الحبوب المخدرة
عبد المهدي يصدر توجيهات حول نسبة الأيدي العاملة في المشاريع الاستثمارية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 73.15
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك