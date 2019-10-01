مجلس النجف يقرر تعطيل الدوام اربعة ايام بدءاً من 15 الشهر الحالي

اعلن مجلس محافظة النجف، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي اربعة ايام، عازيا ذلك الى اتاحة الفرصة لمواطني المحافظة للمشاركة في زيارة اربعينية الامام الحسين "ع".

وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان إن "مجلس محافظة النجف الاشرف صوت في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء 1/10/2019 برئاسة خضير نعمة الجبوري وبالاجماع على تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لمدة اربعة ايام اعتبارا من يوم الثلاثاء المصادف 15/10/2019 ولغاية 17/10/2019 فضلا عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المصادف يوم 20/10/2019" .

وبين المكتب ان "قرار المجلس هذا جاء من اجل اتاحة الفرصة لابناء المحافظة بالمشاركة والمساهمة في خدمة زائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام المليونية والذين سيقصدون المحافظة لاداء هذه الزيارة، مستثنيا القرار الدوائر الخدمية والامنية المكلفه بالواجب".