مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي تطهر منطقة في بيجي من المخلفات الحربية

طهرت قوات مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي، منطقة الحمرة التابعة لقضاء بيجي من المخلفات الحربية.

وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "المفارز الفنية والهندسية التابعة لمديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي المرافقة للقوات الأمنية في قضاء بيجي طهرت منطقة الحمرة من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي".

وأوضح "تم تطهير المنطقة من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية بشكل آمن".