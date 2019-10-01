الأخبار

إحباط مخطط لاستهداف زوار الأربعينية في العراق


أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق ، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط لتنظيم "داعش" الإرهابي لاستهداف زوار الأربعينية في كربلاء باستخدام 750 كيلوغراماً من مادة (تي إن تي) الشديدة الانفجار .

وقال الجهاز في بيان: "وفق معلومات استخبارية دقيقة وبعملية استباقية نفذت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الوحدات الأمنية عملية تفتيش في إحدى المناطق الزراعية جنوب بغداد "،

لافتا إلى أنه "تم خلال العملية العثور على مواد متفجرة، عبارة عن 20 كيساً من مادة (تي إن تي) بزنة 750 كيلوغراماً معدة للاستخدام في صناعة العبوات الناسفة".

وأضاف: "حيث كانت خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي تخطط لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين".

ويحيي الملايين من المسلمين من داخل العراق وخارجه زيارة أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء، جنوب بغداد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي تطهر منطقة في بيجي من المخلفات الحربية
إحباط مخطط لاستهداف زوار الأربعينية في العراق
تحقيق الزبير: تصديق اعترافات متهمين بحيازة آلاف الحبوب المخدرة
عبد المهدي يصدر توجيهات حول نسبة الأيدي العاملة في المشاريع الاستثمارية
التربية تُحدد أعمار قبول الطلبة في المدارس الصباحية
إصابة ضابط وجنديين اثر تعرضهم للضرب من قبل "مندسين" بين المتظاهرين وسط بغداد
رئيس الوزراء يصدر توجيهات لإستيعاب حملة الشهادات العليا وايجاد فرص عمل لهم
الشيخ حمودي يهنيء ببدء العام الدراسي ويؤكد: التعليم قضية سيادية
اعتقال "إرهابي" في الأنبار اشترك بالقتال ضد القوات الأمنية قبل التحرير
التربية تصدر بياناً حول طباعة الكتب وتكشف عن فسخ عقد مع شركة متلكئة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 73.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك