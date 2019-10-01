تحقيق الزبير: تصديق اعترافات متهمين بحيازة آلاف الحبوب المخدرة

أعلنت محكمة تحقيق الزبير التابعة لرئاسة محكم استئناف البصرة، الثلاثاء، تصديق أقوال متهمين أحدهما إيراني الجنسية "عن جريمة حيازة المخدرات".

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "محكمة تحقيق الزبير صدقت أقوال متهمين جرى القبض عليهما في قضاء الزبير أحدهما إيراني الجنسية وضبطت بحوزتهم آلاف الحبوب المخدرة تقدر بـ ٤٠ كيلوغراما".

وأضاف المركز في بيان أن "عملية القبض تمت بإشراف قاضي التحقيق المختص وتنفيذ شرطة الكمارك والمخابرات وشرطة الزبير".