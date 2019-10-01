التربية تُحدد أعمار قبول الطلبة في المدارس الصباحية

أصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، التعليمات الخاصة بأعمار الطلبة الذين سيتم قبولهم في الدراسة بالنسبة للمدارس الصباحية للعام الدراسي 2019 – 2020.

وقالت الوزارة في بيان ، إن المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / أقسام التعليم العام والملاك بقبول الطالب في الصف الأول المتوسط إذا كان من تولد 2004 بالنسبة للذكور و2002 للإناث، وكذلك الحال في الصف الثاني المتوسط، فيتم قبول الطالب من مواليد 2003 من جنس الذكور و 2001 بالنسبة للإناث".

واضاف البيان، أن "التعليمات الوزارية تشير إلى أن الطالب الذي يكون من مواليد 2002 يكون في الصف الثالث المتوسط ، اما الاناث فشرط ان تكون من مواليد 2000 ، وكذلك الحال بالنسبة لقبول الطالب في الصف الرابع الاعدادي يكون من مواليد 1999 للذكور ، اما الاناث فيتم قبولهن من تولد 1997".

ونوه البيان، "بقبول الطالب في الصف الخامس ذو مواليد 1998 للذكور و من تولد 1996 للإناث، وتنص التوجيهات بأن يقبل الطالب في الصف السادس الاعدادي من وصل الى تولد 1997 للذكور، وكذلك الحال للإناث من مواليد 1995"، موضحة أن "كل هذا يتم في حالة عدم تركهم او رسوبهم لسنتين في صفوفهم".

وأشارت التعليمات، بحسب البيان، الى "نقل الطلبة الراسبين لسنتين في صفوفهم عدا من اعتبرت لهم سنة عدم رسوب الى المدارس المسائية، وفيما يخص مسألة نقل الطلبة الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامي للمدارس الصباحية الى نظيرتها في المسائية وفق للتعليمات النافذة بهذا الشأن".