الشيخ حمودي يهنيء ببدء العام الدراسي ويؤكد: التعليم قضية سيادية

هنأ الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، أبناء الشعب العراقي ببدء العام الدراسي في المدارس والجامعات، متمنيا ان يكون عاما للجد والاجتهاد والتميز، وبوابة امل مشرق لكل ابنائنا الطلاب.

ودعا الشيخ حمودي، في بيان، الطلاب الى الاجتهاد وبذل قصارى جهودهم في استحصال العلم، والتفوق، وتجسيد الروح الوطنية العراقية المبدعة التي يعول عليها الجميع في بناء غد العراق المشرق.

واكد: "إن التعليم قضية سيادية يرتهن بها مستقبل البلد السياسي والاقتصادي والتنموي بمختلف المجالات، لكونه أساس نهضة الأمم ورقيها، الأمر الذي يستدعي تضافر جهود الجميع في اعداد الرؤية العلمية للنهوض به".

وجدد الشيخ حمودي الدعوة الى "تأسيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم ليأخذ على عاتقه هذه المهمة الوطنية الخطيرة اعتماداً على الكفاءات المشهودة والتجارب الناجحة".

واعرب عن امله بأن يكون هذا العام الدراسي عام التعليم، واعادة هيبة المدرسة والمعلم.