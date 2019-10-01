اعتقال "إرهابي" في الأنبار اشترك بالقتال ضد القوات الأمنية قبل التحرير

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على "إرهابي" في منطقة الزنكورة بميدنة الرمادي اشترك بالقتال ضد القوات الأمنية قبل التحرير.

وقالت المديرية في بيان إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الزنكورة بالرمادي _ الأنبار".

وأضافت المديرية، أن "الإرهابي هو من الذين اشتركوا بالقتال ضد قواتنا الأمنية قبل التحرير ومن المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".